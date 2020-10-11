Звезда «Битвы экстрасенсов» объяснила, почему от нее сбегают мужчины

Москва, 11 октября. Звезда шоу «Битва экстрасенсов» Ирина Игнатенко призналась, что ее сверхспособности не помогают ей устроить личную жизнь. Хотя девушка и называет себя ведьмой, она не в силах удержать возле себя мужчину, пишет StarHit.

Около года назад Ирина похвасталась, что помолвлена. Также девушка сообщила о некоторых качествах своего избранника.

«Мне нравятся сильные и властные мужчины, рядом с которыми можно ощущать себя женщиной и жить как за каменной стеной», — поделилась Игнатенко.

Однако семейная жизнь ведьмы не задалась. Во время нового выпуска «Битвы экстрасенсов» звезда проекта призналась, что сейчас она снова свободна. Мужчина сбежал по достаточно нетривиальной причине. Дело в том, что его беспокоили периодические ночные походы Ирины на кладбище. О том, кто же все-таки был ее супругом, девушка умолчала.

Игнатенко также заявила, что намерена выиграть эту «Битву экстрасенсов». Она уверена, что в финале окажется еще одна ведьма и двое мужчин. Пока Игнатенко успешно справилась с несколькими испытаниями. В прошлом году она, к слову, смогла добраться до финала, но окончательную победу упустила.

Отметим, что в новом сезоне участники уже успели поразить общественность громкими заявлениями. Так, один экстрасенсов поставил крест на романе певицы Ольги Бузовой и блогера Давида Манукяна.