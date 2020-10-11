В Минздраве РФ рассказали, кто чаще умирает от коронавируса

Москва, 11 октября. Замминистра здравоохранения России Олег Салагай рассказал, кто чаще умирает от коронавирусной инфекции. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Салагая, люди, которые страдают от ожирения, при заражении COVID-19 имеют на 48% большую вероятность смерти. Об этом свидетельствуют современные исследования, в которых приняли участие почти 400 пациентов, добавил он.

«Люди, страдающие ожирением, имеют на 113% большую вероятность попадания в больницу, на 74% — в реанимацию и на 48% — смерти при коронавирусе», — написал Олег Салагай.

Замминистра здравоохранения РФ одним из эффективных средств профилактики COVID-19 назвал уменьшение избыточной массы тела. Он рассказал, как выяснить, если ли у человека избыточная масса тела, и как вычислить его индекс.

«Масса тела (в килограммах) делится на рост в квадрате (в метрах). Если результат выше 25, то нужно обратить на это внимание. Если выше 35-40 — это повод для беспокойства», — добавил Салагай.

Ранее доктор медицинских наук и вирусолог Анатолий Альтштейн назвал сроки достижения пика по заболеваемости коронавирусом в РФ. По его словам, рост заболеваемости в России может достичь пика через неделю, а затем выйти на плато.

Как напоминает интернет-издание «Подмосковье сегодня», врач и телеведущий Сергей Малоземов объяснил, почему обострение коронавируса началось именно осенью.