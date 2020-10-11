Фанаты удивились смелым фото похудевшей падчерицы Стаса Михайлова

Москва, 11 октября. Падчерица известного российского певца Стаса Михайлова Ева Кончелскис опубликовала в своем Instagram действительно волнующий снимок. Резко похудевшая девушка удивила подписчиков публикацией, на которой ее шею обвивает желтая змея.

В целом снимок получился крайне удачным. Облаченная в белую с желтоватым рисунком рубашку девушка посадила сочетающую те же цвета змею себе на шею, и похожее на питона создание также смотрело в камеру, высунув язык. Сама автор позировала, придерживая свой «аксессуар».

«Мы друзья», — сообщила Кончелскис своим подписчикам в комментарии под видео.

Подписчики были обрадованы как выразительным снимком девушки, так и ее внешним видом. Дело в том, что около года назад дочь Инны Михайловой начала работать над собой и сбрасывать лишний вес. По словам знаменитости, ей удалось добиться поставленной цели и сбросить десять килограммов. Судя по публикуемым в социальных сетях снимкам, на данный момент падчерица Михайлова на самом деле находится в прекрасной форме и полностью избавилась от излишков подкожного жира.

Публикация достаточно быстро набрала более тысячи лайков и множество восторженных комментариев. Фанаты делали комплименты относительно внешности девушки и обращали внимание на символизм «дружбы» между Евой и змеей. Некоторые усомнились в том, что змею можно считать другом.

«Такой точно не предаст и не обманет», «Друг-то весьма ненадежный!» — обратили внимание комментаторы.

Стоит заметить, что даже неядовитые змеи могут быть крайне опасны для окружающих. Крупные питоны славятся своей силой и сноровкой, а также способностью проглатывать добычу, которая куда крупнее их. Как сообщалось ранее, недавно в окрестностях индийского города Амроха трехметровый питон целиком проглотил оленя и умер.