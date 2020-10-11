Александр Петров попрощался с главной ролью в «хитовой» постановке

Москва, 11 октября. Российский актер Александр Петров заявил, что больше не вернется к роли Гамлета в одноименной театральной постановке. Похоже, что актер перелистнул еще одну страничку своей жизни, которая, по его собственным словам, оказалась знаковой и очень важной. Об этом артист написал в своем Instagram.

Петров за семь лет работы в театре Ермоловой сыграл в 135 спектаклях. Он признался, что этот театр с первых дней стал для него настоящим домом.

«Я всегда противился этому слову. Не любил я это слово. Что значит: «дом»? Дом — это дом, а театр — это театр, но внутри что-то подсказывало, что будет именно так, чему я противился», — написал актер.

Он подчеркнул, что главная роль в постановке «Гамлет» занимает отдельное место в его жизни и карьере. Петров признался, что каждый спектакль был проверкой на совесть, искренность и честность перед зрителями и самим собой.

«Видимо, я выдержал. Мы закрыли спектакль: по сути, на самом пике, когда каждый регион готов принять нас, сколько городов мы объездили. Сколько впечатлений и опыта я получил», — говорит актер.

Артист сообщил, что других спектаклей с его участием в театре Ермоловой пока нет, однако это хороший повод поставить новые. Он уверен, что в ближайшем будущем выйдет на подмостки в новой роли.

Стоит отметить, что 10 октября актриса Кристина Асмус высмеяла в Instagram подачу новостей о закрытии спектакля «Гамлет», в котором она исполняет роль Офелии. Она также назвала постановку «хитовой».