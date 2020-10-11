Гордон ответил жестким обвинением на крушение Ан-26

Киев, 11 октября. Журналист и блогер Дмитрий Гордон жестко ответил на крушение украинского самолета Ан-26 и гибель курсантов под Харьковом. По его мнению, властям Украины давно пора искоренить коррупцию в Минобороны, сообщает канал «Украина 24».

Блогер провел связь между авиакатастрофой и печальным положением в Вооруженных силах Украины. «Прошелся» он и по представителям политической элиты, которые, по его мнению, только «пиарились» на трагедии. Журналист подчеркнул, что никто из политиков не стал поднимать проблему масштабного воровства в стране.

«Погибли ребята, которые только начинали жить. И сколько политиков строили скорбные лица, мины! А сказать надо было о главном, что наша страна разворована», — выразил мнение Дмитрий Гордон.

Журналист констатировал, что коррупция настолько «въелась» в армию, что речь идет не только о снижении боеспособности. Полет на военном самолете грозит огромным риском гибели, машины находятся в ужасном состоянии.

Гордон призвал власти разобраться с теми, кто занимается воровством казенных денег. Журналист выступил за самое жесткое наказание, вплоть до пожизненного.

Напомним, что трагедия произошла 25 сентября. Самолет Ан-26 с курсантами на борту потерпел крушение. Из 27 человек чудом выжил только один.