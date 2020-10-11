Житель Башкирии чуть не убил свою жену из-за отказа принять розы

Белорецк, 11 октября. Житель Башкирии чуть не убил свою жену из-за отказа принять букет роз в знак примирения. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике Башкортостан.

В Белорецком районе 51-летний мужчина ранил ножом свою жену, которая отказалась принимать от него розы и кольцо после ссоры.

По данным правоохранителей, пострадавшей оказалась 43-летняя женщина, проживающая в одном из общежитий района. Соседи супружеской пары вызвали полицию. Прибывшие на место сотрудники МВД обнаружили на полу комнаты кровь и разбросанные цветы. Женщина с тяжелыми ранениями была экстренно доставлена в реанимацию. Как было установлено, нападавшим оказался ее супруг. После задержания он признал свою вину.

«Мужчина рассказал, что его жена узнала об измене и выгнала из дома. Через несколько месяцев он решил вернуть любимую и подумал, что букет цветов и золотое кольцо смогут восстановить былые чувства», — рассказали в ведомстве.

Однако замыслу мужчины не суждено было сбыться. Увидев его, супруга схватила скалку и пыталась прогнать мужчину из квартиры. Букет красных роз разлетелся по коридору общежития, а мужчина затаил обиду и отправился в ближайший магазин за ножом. Вернувшись, подозреваемый нанес женщине несколько ножевых ударов в область живота.

«На сегодняшний день пострадавшая находится в больнице, ее супруг — под стражей. Следователем Белорецкого района возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью», — добавили в МВД по Башкирии.

Ранее телеканал «360» сообщал, что правоохранители Башкирии завели уголовное дело после гибели семьи с пятилетним ребенком во время пожара.