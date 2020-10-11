Юлия Меньшова призналась, что извлекла выгоду из развода родителей

Москва, 11 октября. Известная актриса и телеведущая Юлия Меньшова рассказала, что в расставании своих знаменитых родителей она нашла больше плюсов, чем минусов. Об этом сообщает «Дни.ру».

Дочь актрисы Веры Алентовой и режиссера Владимира Меньшова вспомнила развод родителей. Она считает, что ей повезло, ведь их расставание пришлось на ту пору, когда она была совсем маленькой. Юлия убеждена, что пережила эксклюзивный опыт.

Наследница Меньшова считает, что в детском саду малыши меньше переживают о семейных неурядицах, так как их мысли заняты другим. Артистка не скрывает, что получила много удовольствия от расставания мамы и папы.

«Я никакой трагедии не почувствовала. Мало того, мне было невероятно прикольно, потому что у меня всего было в два раза больше. Условно говоря, у меня были мама и бабушка. И у меня был отдельный праздник под названием «папа». И когда он меня забирал, там было все, чего нельзя было делать дома», – вспомнила звезда.

При этом после воссоединения родителей жизнь Юлии изменилась не лучшим образом. Когда Алентова и Меньшов поняли, что сделали ошибку, расставшись друг с другом, они снова стали жить вместе, однако ссоры между ними продолжались.