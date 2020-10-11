Астролог дала совет, чего не нужно делать до 17 октября

Москва, 11 октября. Звезды «сделали предупреждение» по поводу того, как вести себя знакам Зодиака до 17 октября. Своими рекомендациями на YouTube-канале поделилась астролог Эвелина Соболева.

Она обратила внимание на царящий на небе «шабаш». По ее мнению, это привело к печальным событиям в Нагорном Карабахе, а затем и к накалу обстановки в Киргизии.

С 12 по 15 октября негативное влияние может оказывать Меркурий. В этот период у человека не будет «ясного ума».

«Предупреждаю о том, что всю следующую неделю сохраняется опасность. Ретроградный Меркурий — это нет головы вообще, нет взаимопонимания, обработка и принятие информации абсолютно неверные, неверные мысли, нелепые ошибки, желание найти виноватого в своих ошибках, неверных ошибках и выводах», — сказала астролог.

Она обратила внимание, что есть риск выяснения отношений. Нужно следить за словами, чтобы ничего не разрушить.

Астролог допустила, что многие начнут анализировать отношения с партнерами, пытаться понять, устраивают ли они. Соболева предостерегла людей от принятия на следующей неделе решений касательно взаимоотношений. Есть большой риск сделать ошибку.

Она посоветовала не обращать внимание на негативные мысли, тем более не анализировать их. Астролог предложила воспринимать их как проплывающие по реке деревяшки.

Предстоящую субботу 16 октября она рекомендовала посвятить уборке. Соболева считает эту дату отличным днем для того, чтобы навести порядок дома и разобрать шкафы, избавившись от ненужного.