Вирусолог назвал сроки достижения пика по заболеваемости коронавирусом в РФ

Москва, 11 октября. Доктор медицинских наук и вирусолог Анатолий Альтштейн назвал сроки достижения пика по заболеваемости коронавирусом в РФ. Он заявил, что рост заболеваемости коронавирусом в России может достичь пика через неделю, а затем выйти на плато. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Альтштейна, после выхода на плато рост заболеваемости может начать снижаться, если противоэпидемические меры, принятые в рамках борьбы с коронавирусом, будут соблюдаться.

«Я думаю, что еще неделю будет подниматься, потом ляжет на плато какое-то время и начнет снижаться. Это только в том случае, если нынешние противоэпидемические меры будут соблюдаться. Если они не будут помогать, они будут ужесточаться», — подчеркнул вирусолог.

Анатолий Альтштейн ранее заявил, что вторая волна коронавирусной инфекции в России будет более интенсивной.

«Но мы уже готовы и сейчас будем с этим делом бороться лучше, тем более что готова вакцина», — добавил он.

Оперштаб по мониторингу за уровнем распространения COVID-19 в воскресенье сообщил, что в России за минувшие сутки выявлено 13 634 новых случая коронавируса. Это новый рекорд по ежесуточному приросту заболевших.