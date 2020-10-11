Экс-депутат Рады назвал естественной русификацию украинского Львова

Русификация украинского города Львова является процессом, обусловленным вполне естественными факторами, в числе которых — исчезновение страха перед радикальными элементами. Об этом в интервью ФАН заявил бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник.

Ранее на своей странице в социальной сети Facebook украинская националистка и детская писательница Лариса Ницой сделала замечание жителям Львова. По ее мнению, население там «стремительно русифицируется». Женщина возмущена, что на улицах города все чаще звучит русская речь. Кроме того, она услышала ее в львовских школах, отчего «аж поперхнулась».

«Как будто я в Киеве. Я что-то не понимаю, вы духовная столица Украины или уже нет?» — написала Ницой гневный пост в Facebook.

Олейник оказался удивлен возмущением детской писательницы. По его словам, во Львове исторически были сильны позиции русского языка.

«Так было устроено всегда — и в советское время, и в годы независимости Украины, — отметил экс-депутат Рады. — Конечно, при этом можно было также услышать и польскую речь, и румынскую, но в основном разговоры велись на украинском с некоторой примесью русского языка, что создавало особый, местный колорит».

Что же касается русского языка, то в годы СССР это был язык межнационального общения, напомнил эксперт.

«После 2014 года его наскоком захотели придавить, — заявил собеседник ФАН. — Это было сделано искусственно! Так что, после того, как народ Украины немного отошел от испуга, во Львове, Киеве и остальных городах Украины люди снова стали говорить на том языке, который им удобен».

Олейник заметил, что это «поветрие» также коснулось высших украинских сановников: дошло даже до того, что Верховный суд запретил президенту Владимиру Зеленскому публично использовать русский язык в своих официальных речах.

«Пускай Ницой зайдет в дом к Петру Порошенко или Арсену Авакову и послушает, на каком наречии они изъясняются! Да они двух слов по-украински связать не могут», — посмеялся экс-депутат Рады.

Он не согласился с данным националистской определением Львова как «духовной столицы» государства. По мнению эксперта, город, носящий такое звание, должен с уважением относиться к чужим языкам и культурам и уж точно не сносить памятники деятелям прошлых эпох.