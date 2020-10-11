СК выясняет причины гибели рыбака под Красноярском

Красноярск, 11 октября. Следователями проводится проверка по факту гибели человека в результате затопления двух маломерных судов в Красноярском крае. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.

«10 октября 2020 года в заливе Каменка Красноярского водохранилища в Балахтинском районе Красноярского края затонули две моторные лодки», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, лодки с рыбаками перевернулись из-за сильных волн. Всего на двух бортах было шесть человек. Пятерым из них удалось спастись, один погиб.

Организована доследственная проверка. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.