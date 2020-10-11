Здоровье актрисы Кондулайнен после реанимации испугало фанатов

Москва, 11 октября. Этим летом фанаты известной актрисы Елены Кондулайнен были ошеломлены новостями об инсульте знаменитости. С тех пор прошло достаточное количество времени, однако артистка до сих пор не может ходить и пользуется услугами сиделки. Об этом пишет «СтарХит».

В конце июля медработники увезли актрису в больницу прямо из ресторана. Во время торжества самочувствие Кондулайнен внезапно испортилось, и другие гости решили вызвать скорую помощь. Появление врачей оказалась как нельзя кстати, ведь у знаменитости в конце концов был диагностирован инсульт.

Актриса побывала в реанимации, около месяца лежала в больнице и была выписана, однако до полного восстановления ей еще очень далеко. Родственники, коллеги и фанаты звезды напуганы состоянием знаменитости и внимательно следят за ее реабилитацией и процессом возвращения к нормальной жизни.

«Кондулайнен сейчас дома, восстанавливается после болезни», — сообщила сотрудница театра, в котором выступала актриса.

Знаменитость передвигается с помощью посторонних или на ходунках, однако не теряет веры в себя и любви к жизни. Периодически она садится на качели, а иногда вместе со знаменитостью появляется ее сын. Он помогает матери восстановить речь после перенесенного инсульта.

Актриса столкнулась с приступом на мероприятии по поводу закрытия театрального сезона. Изначально актриса не поняла, что с ней произошло и даже отказывалась от услуг медиков, однако ее смогли убедить в том, что помощь специалистов скорой помощи просто необходима. Кроме того, Кондулайнен предположила, что была отравлена. Дело в том, что приступ начался сразу после того, как женщина сделала глоток шампанского.