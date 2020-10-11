Бледанс раскритиковала слова Шукшиной о миллионных гонорарах звезд

Москва, 11 октября. Артистка театра и кино Эвелина Бледанс раскритиковала слова актрисы Марии Шукшиной о миллионных гонорарах звезд. Об этом сообщает Ireactor.

Старшая дочь популярного актера Василия Шукшина Мария высказалась о многомиллионных гонорарах звезд, которые приходят на низкопробные телешоу. Однако на этот счет у звезд нашлось другое мнение. Так, Эвелина Бледанс считает, что уже давно телеканалы не платят огромных денег гостям своих программ.

«Ну, если об этом заявляет такая уважаемая актриса и дочка великого человека Мария Шукшина, то почему в это не поверить? Может, она и ходит за какие-то миллионы», — с сарказмом прокомментировала Бледанс слова актрисы.

Мария Шукшина высказала свое мнение на тему низкого качества контента на российских телеканалах, она раскрыла суммы гонораров, которые предлагают продюсеры ток-шоу, чтобы привлечь новых гостей на программу. Как отметила Шукшина, звездам приходится соглашаться на многомиллионные вознаграждения в пошлых шоу, так как они «сидят без работы».

«Я думаю, что многие развлекательные передачи и ток-шоу на федеральных каналах давно пора закрыть или ввести цензуру», — заявила дочь известного актера.

Она также добавила, что авторы низкопробных проектов всегда оправдываются рейтингами, якобы «людям нравится, поэтому они смотрят».

Ранее Мария Шукшина обратилась к президенту РФ Владимиру Путину и к патриарху Кириллу с открытым письмом, в котором попросила принять меры против заражения общества «вирусом бескультурья».