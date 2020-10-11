Эксперт не видит необходимости в строительстве сверхтяжелой ракеты «Енисей»

Москва, 11 октября. Руководитель Института космической политики Иван Моисеев подчеркнул, что создание сверхтяжелой ракеты должно отвечать поставленным задачам. Так он ответил на высказывание американского журналиста. Эрик Бергер назвал «безумным» российский проект по созданию сверхтяжелой ракеты «Енисей», сообщает «Экономика сегодня».

По мнению журналиста, реализация проекта будет стоить Роскосмосу пяти его годовых бюджетов. Бергер акцентировал внимание на том, что дорогостоящий летательный аппарат не будет «полезно нагружен» — нет представления, что он будет выводить в космос.

Моисеев констатировал, что будь то ракета или какой другой космический проект, все должно создаваться под конкретные задачи. Пока такую ракету нечем «нагрузить».

«Нагрузок для такой программы в России нет. Официально они не обозначены, а технически их не существует. Более того, если заниматься этим вопросом, то денег не останется вовсе: полезная нагрузка обойдется дороже ракеты», — считает руководитель института.

Иван Моисеев подчеркнул, что с технологическим потенциалом в России проблем не будет. Опыта у страны достаточно. Однако пока для такого масштабного проекта нет реальной задачи, да и финансов не хватает.