Мишустин назвал Россию одним из лидеров мирового продовольственного рынка

Москва, 11 октября. Россия является ведущей аграрной державой, одним из лидеров мирового продовольственного рынка, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в своем обращении к работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Поздравительная телеграмма премьера по случаю их профессионального праздника опубликована на сайте кабмина.

Мишустин подчеркнул, что сейчас в отрасли активно применяются цифровые технологии, инновационные разработки, обновляется сельскохозяйственная техника, идет подготовка молодых специалистов.

«Многое уже сделано, но впереди — новые масштабные задачи», — добавил премьер.

В частности, он указал на необходимость продолжить работу по развитию сельских территорий, строительство современного жилья, дорожной и социальной инфраструктуры.