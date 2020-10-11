Психолог объяснила родителям, как уберечь ребенка от педофила

Москва, 11 октября. За последние месяцы в России произошло несколько громких скандалов, связанных с насилием над детьми. Основными фигурантами в этих историях были работники сферы образования. Так, в Рязанской области педагог ублажал себя перед семиклассницей, а замдиректора одной из школ на Камчатке заподозрили в сексуальном насилии над ученицей младших классов. Телеканал «360» подготовил материал, который поможет понять, как распознать педофила и что делать детям и родителям.

Педофилы относятся к категории острожных преступников, которые боятся огласки и выбирают жертву, которая не способна дать отпор, заявила детский психолог Наталья Наумова.

«Обычно педофилы — это родственники, друзья родителей, учителя, преподаватели в кружках и так далее. Они, как правило, действуют нерешительно: присматриваются к ребенку, подходят к нему с осторожностью», — рассказала она.

Педофил «прощупывает» ребенка на реакцию. Если жертва не сопротивляется и ничего не рассказывает родителям, то «взрослому человеку с искаженной психикой кажется, что ребенок согласен на эти взаимоотношения». Психолог подчеркнула, что очень важно, чтобы ребенок мог сообщить о приставаниях родителям.

«Надо детям говорить, чтобы они даже с учителями никуда не выходили за пределы школы. И предупредить детей, что взрослые люди не могут касаться их интимных зон или задавать вопросы интимного характера», — сообщила Наумова.

Ребенок должен четко осознавать, что от взрослого человека может исходить опасность. Родители должны уметь найти нужные слова для того, чтобы объяснить ребенку, как себя вести в непредвиденной ситуации.

«Самая большая проблема жертв педофилов в том, что они боялись рассказать взрослым, они думали, что им не поверят и что их за это накажут. А нам нужно, чтобы ребенок не боялся», — отметила психолог.

Наумова обратила внимание на то, что педофилы норовят дотронуться до ребенка вблизи его интимных зон под разными предлогами. При этом они очень пугливы, особенно если у них с ребенком есть общие знакомые.

«Они очень осторожны и последовательны: всегда где-то две недели у них уходит на «ухаживание». И за эти две недели важно, чтобы ребенок успел сообщить взрослым, тогда его можно уберечь», — уверена эксперт.

Она обратила внимание на то, что с ребенком педофилы ведут себя на равных. Они интересуются и обсуждают с ними те вещи, о которых обычно говорят лишь сверстники.