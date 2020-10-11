Запуск космического корабля Crew Dragon отложен до ноября

Вашингтон, 11 октября. Корабль Crew Dragon компании SpaceX будет запущен не раньше ноября, о чем гласит релиз НАСА. Прежде пилотируемый полет к МКС был запланирован на 31 октября.

Учитывая отсрочку старта, специалисты компании проведут дополнительное тестирование элементов корабля и проанализируют полученную информацию.

Известно, что корабль должен доставить к МКС троих американских астронавтов и одного японского.

Отметим, что Crew Dragon несколько месяцев назад доставил двух человек на МКС. В начале августа он вернулся. Полет был тестовым. Исследователи продолжают работать с полученной информацией. Тем не менее был сделан вывод, что испытание «человеком» прошло успешно.