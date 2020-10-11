Авербух ответил разгневанным фанатам на требование убрать Исинбаеву из жюри

Москва, 11 октября. Фигурист и продюсер «Ледового шоу» Илья Авербух ответил в Instagram гневным поклонникам, которые потребовали убрать из жюри Елену Исинбаеву.
Поводом для «народного недовольства» стал тот факт, что известная спортсменка, по мнению фанатов, занизила оценки. Пользователи усмотрели несправедливость в том, что только она снизила баллы паре Костомаров и Тодоренко.
«Совершенно позорная Исинбаева в жюри! Можно ставить любые оценки, но нужно уметь членораздельно и доказательно обосновать их», — возмутилась пользовательница.
«Поддерживаю просьбу множества людей убрать Исинбаеву. Как мы видим, не каждый хороший спортсмен является хорошим тренером, членом жюри. Исинбаева раздражает отсутствием аналитических качеств, необъективностью и неумением элементарно выразить свои мысли. Судьи должны быть справедливыми и компетентными, а не с рассуждениями уровня детского сада», — поддержала другая.
Выпады в адрес спортсменки прокомментировал Авербух. Он дал понять, что надо уважать других, а не критиковать, если кто-то делает «не так».
«Что за желание, как только, что-то не по-нашему, сразу убрать? Давайте уважать друг друга и мнение каждого! Спасибо вам, что смотрите нас», — прокомментировал продюсер.