Авербух ответил разгневанным фанатам на требование убрать Исинбаеву из жюри

Москва, 11 октября. Фигурист и продюсер «Ледового шоу» Илья Авербух ответил в Instagram гневным поклонникам, которые потребовали убрать из жюри Елену Исинбаеву.

Поводом для «народного недовольства» стал тот факт, что известная спортсменка, по мнению фанатов, занизила оценки. Пользователи усмотрели несправедливость в том, что только она снизила баллы паре Костомаров и Тодоренко.

«Совершенно позорная Исинбаева в жюри! Можно ставить любые оценки, но нужно уметь членораздельно и доказательно обосновать их», — возмутилась пользовательница.

«Поддерживаю просьбу множества людей убрать Исинбаеву. Как мы видим, не каждый хороший спортсмен является хорошим тренером, членом жюри. Исинбаева раздражает отсутствием аналитических качеств, необъективностью и неумением элементарно выразить свои мысли. Судьи должны быть справедливыми и компетентными, а не с рассуждениями уровня детского сада», — поддержала другая.

Выпады в адрес спортсменки прокомментировал Авербух. Он дал понять, что надо уважать других, а не критиковать, если кто-то делает «не так».