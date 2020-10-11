Москва, 11 октября. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова назвала главную ошибку при сдаче анализа на коронавирус. Об этом сообщает «Российская газета».

По мнению руководителя ведомства, принципиальный вопрос при сдаче анализа на определение коронавирусной инфекции является проблема времени. Такого мнения Анна Попова придерживается, потому что сама перенесла заболевание в августе нынешнего года. Об этом она позже написала статью.

«Я не случайно подняла вопрос о тестах. Я трижды сдавала анализы, однако все они были отрицательными. Уже в стационаре выяснилось, что у меня пошло осложнение болезни», — говорит глава Роспотребнадзора.

В своей работе Анна Попова отметила, что очень важно учитывать тот момент, что при сдаче теста на COVID-19 мазок берут из носа. Но, если человек обратился в больницу не в первый день, то есть большая вероятность, что вирус уже спустился в легкие и в носу его нет.

«Есть данные о том, что количество молекул вируса на слизистой носа и задней стенке глотки может в разы отличаться. Тест может не показать наличие вируса, если мазок сделан из носа спустя неделю после заражения», — объясняет эксперт.

Анна Попова обращает внимание, что вопрос времени сдачи теста на определение коронавируса один из важнейших. Она подчеркивает, что гражданам необходимо обращаться к врачу сразу же после обнаружения первых симптомов. Тогда при лабораторной диагностике будет получен достоверный результат. Также она оценила вероятность введения новых ограничений в стране из-за коронавируса.

«Я абсолютно уверена в российских тестах и напоминаю, что анализ на коронавирус необходимо делать обязательно», — подытожила глава ведомства.

Ранее Анна Попова заявила, что после перенесенного COVID-19 вырабатывается иммунитет к коронавирусу, об этом сообщил «Телеканал 360».