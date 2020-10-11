Программу по повышению уровня русского языка запустят в Узбекистане

Москва, 11 октября. Россия и Узбекистан расширят программу в сфере преподавания русского языка в республике. Соглашение подписали Москва и Ташкент, сообщает «Sputnik Узбекистан».

В финансировании участвует фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт», который выделит 5 миллионов долларов. Планируется, что в рамках первого этапа реализации проекта в Узбекистан будут направлены 32 российских специалиста. В их задачи будут входить повышение квалификации и переподготовка местных учителей, которые преподают на русском языке.

Как пояснил министр образования Узбекистана Шерзод Шерматов, «упор будет сделан на узбекоязычные школы».

«В русскоязычных образовательных учреждениях республики нет проблем с преподаванием русского языка. Наша цель — чтобы выпускник каждой школы владел как государственным, так и русским языком», — подчеркнул он.

Первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко назвал это знаковым событием для обеих стран.