Правозащитник назвал единственный полезный для Украины майдан

Киев, 11 октября. Украина только один раз за историю своей независимости получила небольшую пользу от акции протеста. Мероприятие проводилось под лозунгом «Украина без Кучмы». Такое мнение высказал украинский правозащитник Владимир Чемерис, пишет «Украина.ру».

Напомним, указанная выше акция была 20 лет назад. Поводом для народного гнева послужили публикации в СМИ фактов причастности тогда еще президента Кучмы к нескольким серьезным преступлениям. Одним из них было исчезновение журналиста Георгия Гонгадзе. Население тогда требовало отставки украинского лидера, генпрокурора и главы СБУ.

По мнению Чемериса, именно те протесты дали ясно понять, какие требования к властям надо выдвигать. Неважно, что многие и не знали, кто такой Гонгадзе. Зато граждане в своих призывах хотели изменений в социально-экономической и политической сферах государства.

Однако желаемого протестующие тогда не добились. Он констатировал, что плодами протеста воспользовались уже гораздо позднее, но результаты не обрадовали население.

«Те же социальные мотивы были и в основе «оранжевой революции», и Майдана 2013–2014 годов. Они добились отставки президентов, но их бенефициарами стали представители крупного капитала. И если «Украина без Кучмы» не добилась отставки, то хотя бы показала, какие требования надо выдвигать. Два последних Майдана вызвали в обществе большое разочарование», — выразил мнение Чемерис.

Эксперт обратил внимание, что в стране достаточно проблем. Если их не будут решать, то Украину ждет очередной Майдан. Чемерис отметил, что для страны и народа будет очень важно, чтобы ситуацией не воспользовалась отдельная группа, отстаивающая интересы «больших денег». Иначе не будет коренных преобразований в социальной и экономической сферах.

Примечательно, что весной Служба безопасности Украины возбуждала уголовное дело в отношении Кучмы. Он подозревался в государственной измене, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».