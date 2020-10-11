Королева Елизавета II вызвала принца Гарри на «разговор без жены»

Лондон, 11 октября. Королева Елизавета II снова крайне недовольна поведением своего внука Гарри. На сей раз причиной гнева монархини стали политические высказывания, которые позволяют себе герцог Сассекский и его супруга. Об этом сообщает «7 Дней».

В последнее время отношения между королевской семьей и принцем Гарри и без того накалены до предела. После того, как герцоги Сассекские сложили с себя королевские обязанности и выпустили скандальную биографию, в которой рассказали об унижениях, пережитых Меган Маркл во дворце, младший сын принцессы Дианы никак не может найти общий язык с родственниками.

Теперь у королевы нашелся еще один повод вызвать внука на серьезный разговор. И она, как говорят инсайдеры, настоятельно просила внука приехать без жены. Причиной гнева Елизаветы II стало совместное появление Гарри и Меган на одном из популярных американских каналов.

Супруги призывали американцев голосовать на грядущих выборах президента США. Такой поступок противоречит этике королевской семьи, которая «не вмешивается в политику других стран».

Сообщается, что придворным уже поручено подготовить все для приезда младшего внука Елизаветы II. Вероятно, бабушка все еще надеется вразумить Гарри и уберечь его от влияния супруги, которая хочет добиться финансовой самостоятельности для себя и мужа.