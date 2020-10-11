Корчинский: Украине выгодна победа Азербайджана в Карабахе

Пока сотни тысяч рядовых украинцев с замиранием сердца следили, как Армения отбивалась от неистовых атак Азербайджана, местные националисты и «свидомые» СМИ фальшиво трубили о «победах Баку» и «скорой сдаче Карабаха». Один из идеологов украинского национализма Дмитрий Корчинский прямо заявил, что в этом конфликте Киев должен действовать, исходя не из личных симпатий, а из «политически правильных» ориентиров. Корреспондент ФАН передает из украинской столицы.

На протяжении двух недель после вероломного нападения армии Азербайджана на Нагорный Карабах многие издания Украины пестрили заголовками вроде «Доблестные войска Азербайджана прорвали оборону Армении», «До победы Баку в Карабахе осталась неделя», «Азербайджан в Карабахе разносит все, что движется и летает» и т. д.

Похожая картина была и на телеканалах: порошенковские «Прямой» и «5 канал» едва ли не круглосуточно крутили видео с подбитыми армянскими танками и захваченными селами, при этом стараясь вовсе не упоминать о потерях азербайджанской армии. Это стремление беззастенчиво «топить» за одну из сторон поначалу вызывало оторопь — как ни крути, украинцам не к лицу поддерживать мусульман, да еще и выступивших в роли агрессоров.

Впрочем, послушав разговоры на улицах, в магазинах и парках Киева, понимаешь, что подавляющее большинство обычных украинцев были душой и сердцем за своих армянских братьев. А вот «свидомые громадяне» публично и хором поддерживали Азербайджан. Потому что им кажется, что так выгодно самой Украине, а также потому, что их убедительно попросили об этом кураторы из-за океана.

На днях, выступая в одном из киевских пресс-центров, лидер националистической партии «Братство» Дмитрий Корчинский прямо обозначил главные соображения, из которых исходят местные «патриоты».

«Украине сейчас в той ситуации, в которой мы находимся, однозначно выгодна победа Азербайджана. Пусть даже на некоторое время. Да, сердца многих украинцев на стороне армян, потому что мы их знаем и понимаем. Армяне очень долго жили на Украине, нас связывают с этой страной тысячи связей. Но так уж вышло, что наша явная геополитическая выгода сейчас состоит в том, чтобы Турция и Азербайджан одержали победу, — заявил националист. — Да, Армения близка нам как христианская страна. Но она отказывается признавать голодомор актом геноцида и, более того, вместе с Россией голосовала против резолюции Генассамблеи ООН «О территориальной целостности Украины».

Он отметил, что мусульманский Азербайджан не только важный торговый партнер Киева, он еще и всячески поддерживает Украину на геополитической арене.

«Украинцы, с одной стороны, должны сочувствовать армянам, с другой, искренне желать резкого увеличения влияния Турции в Закавказье. Да, первое время мне и моим коллегам было трудно так относиться к ситуации, потому что армяне — наши братья. Но в то же время мы понимаем: чем больше успехов будет у Турции и Азербайджана в Закавказье, тем меньшее влияние на регион будет оказывать Россия», — сообщил лидер «Братства».

Украинский националист прямо признал, что главным зачинщиком этой войны выступила Турция, как союзник и «идейный вдохновитель» Азербайджана.

«Некоторые турецкие политики заявляли о необходимости оказания прямой военной помощи Азербайджану, но пока что эта помощь оказывается опосредованно. Большинство операторов беспилотников, уничтожавших элементы ПВО Армении, — турки. Турция дала возможность попасть на фронт в Карабахе партизанским группам, которые воевали в Сирии. И это была весьма существенная помощь от Турции, — перечислил Корчинский. — Почти все современные средства вооружения и разведки у армии Азербайджана — турецкие, а все азербайджанские офицеры учились в учебных заведениях Турции. То есть Анкара официально имеет статус серого кардинала в этом конфликте. А турецкие лидеры не скрывают, что предоставляют военно-политическую и дипломатическую поддержку Баку».

Кроме того, он сравнил ситуацию в Нагорном Карабахе и конфликт в Донбассе.

«На мой взгляд, в этих конфликтах очень много отличий. Карабах в 1990-х был отвоеван армянами при помощи России. Однако в Карабахе реально живут в основном армяне. В Донбассе ничего подобного нет. Я уверен, что отвоевать Донбасс нам, украинцам, будет значительно легче, чем азербайджанцам — Карабах. Война в горах для всех трудна, там нужны особая тактика, отменная выучка войск, умение преодолевать естественные преграды и т. д. А Донбасс — это равнина, и я думаю, что украинской армии, когда она решится отвоевать территории, будет значительно легче, — считает Корчинский. — Кроме того, в Карабахе типичный межэтнический, межрелигиозный конфликт. Эту территорию никто не признает, кроме Еревана. В Донбассе у нас тоже есть межэтнический конфликт, но тут конфликт с этносом, который живет в России, а не в Донбассе».

Прогнозируя развитие событий вокруг Карабаха, националист и политолог-самоучка заявил: «Похоже, что Азербайджан может сейчас отвоевать часть территории Карабаха».

«Впрочем, не исключены и сюрпризы. Например, армяне могут нанести «случайный» удар по одной из соседних стран — для того, чтобы расширить международное участие в этом конфликте, дипломатическое участие, а также увеличить давление на Азербайджан и Турцию со стороны стран Евросоюза. Они могут нанести удар по нефтепроводу, который проходит поблизости от нынешнего театра военных действий, — уверен он. — Посредством этого нефтепровода снабжается Израиль, часть топлива идет в Турцию, а часть — в Европу. Если его разбомбят, несомненно, это вынудит активизироваться дипломатов Израиля, сделает более осторожной Турцию, а европейцев заставит вести себя активнее в вопросе примирения. Вполне возможно, что Армения пойдет таким путем».

Под конец Дмитрий Корчинский дал пару советов дипломатам из украинского МИД по поводу того, как должен вести себя Киев по ходу конфликта.