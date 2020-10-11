Ученые назвали основную причину загрязнения вод на Камчатке

Москва, 11 октября. Директор Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН Алексей Озеров назвал основную причину загрязнения побережья Камчатки. Ученые считают, что всему виной токсичные водоросли. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам Озерова, сейчас ученые считают, что токсичные водоросли стоят за загрязнением воды в Авачинском заливе. Он добавил, что рассматривалось несколько возможных причин произошедшего у берегов Камчатки, однако «полной ясности пока нет».

«Но вариант, что это токсичные водоросли, выходит на первое место. Дальше одна из главных задач — провести морские экспедиции. И разобраться, что может приводить эти водоросли в такое активное состояние, что у нас возникают красные приливы», — добавил Алексей Озеров.

Он пояснил, что красные приливы — это общее название явления, когда водоросли выделяют сильные токсины. По словам эксперта, они даже могут влиять на придонные организмы, рыбу, а также на человека.

«Если они находятся в воде, и она попадает на вас, можно получить ожог», — объяснил Озеров.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы начали проверку после того, как с помощью спутника было обнаружено сбрасывавшее отходы у берегов Камчатки судно.

Председатель общественной организации «Экологическая вахта Сахалина» Дмитрий Лисицын в беседе с телеканалом «360» расшифровал карту анализов воды на Камчатке.