В РФ впервые с начала пандемии выявили более 13 тыс. случаев коронавируса

Москва, 11 октября. В России за минувшие сутки выявлено 13 634 новых случая коронавируса, сообщает оперштаб по мониторингу за уровнем распространения COVID-19 в РФ. Это новый рекорд по ежесуточному приросту заболевших.

Уточняется, что 26,3% не имели клинических проявлений болезни. В первую пятерку регионов — «лидеров» вошли: Москва (+4501 случай), Петербург (+528), Московская область (+419), Ростовская область (+272), Нижегородская область (+262).

За сутки также было зафиксировано 149 летальных исходов. Полностью выздоровело 4 240 пациентов.

Таким образом, общее число заболевших коронавирусом в РФ с начала пандемии составило 1 298 718.