В Госдуме назвали опыт КНР в запрете YouTube и Facebook образцом для России

Образцом, на который следует ориентироваться Правительству России в выстраивании политики в отношении интернет-среды, является опыт Китайской Народной Республики. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы и лидер Национально-освободительного движения Евгений Федоров.

Парламентарий затронул важную тему информационной безопасности российских граждан: западные СМИ, не имея возможности воздействовать на них через телевидение, надежно защищенное от них государством, тем не менее, с успехом делают это через Рунет, наводняя его фейками, щедро сдобренными русофобской пропагандой. Эту ситуацию необходимо менять, убежден Федоров. В противном случае борьба за умы россиян будет выиграна идеологами евроатлантизма.

«К сожалению, инициатива РФ в Интернете утеряна — мы отстаем в этом отношении от стран Запада лет на 10-20, — посетовал Федоров. — И первое, что необходимо сделать, это закончить процесс выстраивания идеологии, который начался у нас с референдума по Конституции. Почему это так важно? Без идеологии невозможна никакая последовательная информационная политика!».

Собеседник ФАН подчеркнул, что сейчас в Рунете царят совсем другие порядки: пышным цветом цветут фривольные ЛГБТ-взгляды, идеи «отказа от Отечества» и становления «гражданами мира».

«Это подтекст, на который накладывается все остальное, — объяснил депутат. — Таким образом, вопрос идеологии является для нас ключевым. Ну а уже после восстановления идеологической базы Отечества надо заниматься конкретной работой: во-первых, отказаться от интернет-ресурсов, которые прямо плюют на российское законодательство и проводят в нашей стране политику цензуры».

Парламентарий привел в пример видеоплатформу YouTube, которая «откровенно блокирует» тысячи каналов по политическим соображениям и не скрывает этого.

«Вот у меня, например, уже куча писем от администрации сервиса, в которых сказано, что меня заблокировали согласно американскому законодательству! — возмущен Федоров. — И это притом, что по российским законам сделать этого со мной нельзя, так как я являюсь депутатом Государственной думы! Это наглость высшей меры, так что нужно просто прекращать функционирование подобных платформ на территории нашей страны, поскольку они совершенно не собираются выполнять ее законы».

Между тем, считает собеседник ФАН, государство не придает должного значения своему присутствию в интернет-среде: по его словам, Госдума только что выделила на поддержку СМИ 165 миллиардов рублей, совершенно при этом забыв о Рунете, аудитория которого уже значительно превышает аудиторию телеканалов.

«Поэтому и туда необходимо вкладывать как минимум то же количество денег! — убежден депутат. — Поддерживать провайдеров и пророссийски настроенных блогеров. А вообще в принципе нужно менять всю систему, создавая новую, национально ориентированную индустрию социальных сетей».

Парламентарий назвал китайский опыт взаимодействия государства и Интернета образцовым для России. По его словам, КНР заблокировал, в частности, Youtube и Facebook именно по тем самым причинам, которые он назвал.