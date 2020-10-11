Япония переложила вину за трагедию Хиросимы и Нагасаки на СССР

Москва, 11 октября. Западные страны фальсифицируют историю Второй Мировой войны. Так, например, японцы убеждены, что бомбежки Хиросимы и Нагасаки совершил СССР, а не США, заявил доктор исторических наук, профессор, заведующий научно-методическим отделом Музея Победы Станислав Давыдов, пишет «ПолитНавигатор».

«Прошла информация, и я ознакомился с ней, что японцы считают, что разбомбили их мы, а не американцы», — возмутился специалист.

США не отстают и утверждают, что никакого вклада СССР в победу над фашистами не было, и якобы они победили Японию сами.

«Хотя в то время (Штаты) хватались за голову и прогнозировали потери около полутора миллиона человек и полтора или два года, чтобы победить Японию, а мы за 11 дней решили этот вопрос», — напомнил Давыдов.

По мнению профессора, на фоне такого вопиющего переписывания истории Западом Россия должна делать все, чтобы сохранять историческую память о Великой Отечественной войне.

«Нужно вести активную борьбу на историческом фронте, и в том числе на постсоветском пространстве, где, к сожалению, мы несколько утратили позиции», — подчеркнул он.

По мнению Давыдова, в постсоветском пространстве лежит зона геополитических интересов России.

«В общем, это были бы наши хорошие братья (имеет ввиду бывшие республики СССР) и мы бы жили вместе. Нас развели обстоятельства, но это не значит, что у нас нет общего прошлого, и его не надо сохранять», — пояснил историк.

Именно в сохранении общего прошлого Давыдов видит залог того, что геополитический код России будет находиться на должном уровне.

«Мы должны помнить, что такое СССР и о том, что Россия преемница СССР, и ее геополитическое место – это вовсе не региональная держава, как считают в США», — заключил профессор.

О недопустимости попыток переписать историю Великой Отечественной войны неоднократно заявлял и президент РФ Владимир Путин. Так, 15 января в ходе послания Федеральному собранию глава государства выразил мнение, что лучшим оружием в борьбе с такими попытками являются реальные факты о происходивших событиях. Если же с этим явлением не бороться, то «ложь, как зараза, будет расползаться по всему миру», предупредил Путин.