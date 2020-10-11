Бородина и Миро не стали скрывать эмоции во время очередной стычки

Москва, 11 октября. Известная российская телеведущая Ксения Бородина опять оказалась замешана в крупном скандале. Знаменитость весьма нелестно отозвалась о блогере Елене Миро, после чего нарвалась на острую критику со стороны журналистки. Об этом пишут «Дни.ру».

Недавно Ксения Бородина решила пообщаться со своими подписчиками в формате «вопрос-ответ». Один из фанатов телеведущей поинтересовался, читает ли она блог Елены Миро. Дело в том, что известная в сфере шоу-бизнеса журналистка достаточно часто вспоминает Бородину, причем далеко не с самой лестной стороны.

Звезда телепроекта «Дом-2» заявила, что Миро является «неудовлетворенной и больной бабой», на что блогер почти моментально отреагировала. Она опубликовала объемный комментарий, посвященный самой Бородиной и ее личной жизни.

По мнению Миро, Бородина не состоялась как личность, и теперь поливает всех грязью, чтобы отвлечь от себя внимание журналистов. Блогер также считает, что у телеведущей на самом деле не настолько счастливая жизнь, как можно себе представить. В звездной семье достаточное количество проблем.

Все дело в том, что телеведущая замужем за приехавшим из Дагестана бизнесменом Курбаном Омаровым, которого, по словам Миро, нельзя назвать примерным семьянином. На данный момент супруг звезды живет за счет телеведущей, однако при этом выпивает и занимается рукоприкладством. Бородиной же приходится работать без выходных, чтобы обеспечить семью.

Стоит сказать, что сама телеведущая не подтверждает данную информацию. Несмотря на скандальное интервью Курбана и слухи о его изменах, недавно она призналась супругу в любви с помощью трогательной песни.