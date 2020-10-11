Алиев заявил о готовности начать мирные переговоры с Арменией

Баку, 11 октября. Лидер Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что готов начать с Арменией переговоры по урегулированию ситуации вокруг Нагорного Карабаха, сообщает РБК.

Напомним, боестолкновения между армянами и азербайджанцами начались 27 сентября. Баку и Ереван пытались решить проблему многих десятилетий: территориальную принадлежность Нагорного Карабаха.

Стороны договорились об установлении режима прекращения огня с 10 октября. Решающую роль в этом сыграла Россия. О вкладе в процесс мирного урегулирования заявил накануне руководитель МИД Армении Зограб Мнацаканян.