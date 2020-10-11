США работают над созданием защиты против нового гиперзвукового оружия РФ

Вашингтон, 11 октября. Аналитики считают, что успехи России в создании нового гиперзвукового оружия очень беспокоят США. Американцы активно заняты разработкой средств защиты от новых ракет, пишет издание The National Interest (NI).

В Пентагоне считают, что российские специалисты трудятся над созданием оружия, которым могут быть оснащены спутники. Что касается гиперзвуковых ракет, то – это тревожная для США реальность. Ведь этот вид оружия способен уничтожать спутники. В оборонном ведомстве Штатов четко понимают, насколько новые виды вооружения могут быть грозными. Американцам приходится «потеть» над созданием защитной системы.

«Пентагон предпринимает шаги по защите от гиперзвуковых ракетных атак в космосе», — подчеркивают аналитики.

Авторы материала обратили внимание, что крупная технологическая компания SpaceX получила от Штатов заказ на создание особых околоземных аппаратов. Спутники будут производить необходимые расчеты, обрабатывая данные слежения. Полученные сведения, по мнению военных чинов, помогут оперативнее и эффективнее следить за использованием гиперзвукового оружия. В Пентагоне хорошо помнят, что российская разработка летит в пять раз быстрее скорости звука.

Кстати, Китай старается в этом плане не отставать от России. Еще осенью 2019 года сенатор США Джим Инхоф признал, что Поднебесная демонстрирует технологию, которой нет у американцев.