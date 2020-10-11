Президент Нагорного Карабаха поблагодарил Россию за посреднические усилия

Москва, 11 октября. Президент Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян выразил благодарность России и Минской группе ОБСЕ за посреднические усилия в урегулировании конфликта, передает Sputnik.

«В первую очередь мы хотим выразить благодарность нашим коллегам из России, которые выступили в качестве посредников в этих переговорах», — сказал Арутюнян.

Он также выразил благодарность Минской группе ОБСЕ и международным структурам, «которые в различных форматах по всему миру помогали установить мир» в регионе.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал мировое сообщество признать право Нагорного Карабаха на самоопределение.