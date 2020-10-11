Солистка группы «Мираж» Гулькина высказалась об алкоголизме певицы Овсиенко

Москва, 11 октября. Солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина высказалась об алкоголизме певицы Татьяны Овсиенко. Об этом сообщает «Пятый канал».

Фанаты звезды 90-х Татьяны Овсиенко не на шутку обеспокоены состоянием артистки. В Сети не угасают слухи о том, что певица сильно злоупотребляет алкоголем из-за трагедии в личной жизни. Окружение Овсиенко полагает, что супруг Татьяны поднимал на нее руку, из-за этого она пристрастилась к спиртному.

Слухи о знаменитости прокомментировала ее коллега по цеху, солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина.

«Мы не так часто работали с Татьяной, чтобы я могла заметить ее пагубную привычку, но, если мы пересекались, Таня всегда была в адекватном состоянии, я никогда не чувствовала от нее запаха спиртного», — отметила Гулькина.

Как отмечает солистка «Мираж», Овсиенко страдает от серьезных проблем с желудком, с желудочно-кишечным трактом, а при таких заболеваниях не все можно есть, а алкоголь вообще противопоказан. Также Наталия призналась, что не может точно утверждать, что у Овсиенко были проблемы в семейной жизни.

«Ее мужа я вообще не знаю. Я с ним знакома также, как и все, по вырезкам из журналов, интервью или светским хроникам. Я ничего не знаю про их отношения кроме того, что она его очень любила и ждала возвращения. Не для кого не секрет, что он отбывал наказание за решеткой», — рассказала солистка группы «Мираж».

Как отметил «Пятый канал», Гулькина также вспомнила и последнюю встречу с Татьяной Овсиенко, это случилось в Краснодаре, когда артистки выступали на одном концерте. Татьяна Овсиенко должна была выходить на сцену после Наталии Гулькиной. И звезда группы «Мираж» не почувствовала даже намека на спиртное, которое могла бы употребить перед концертом Овсиенко.

Ранее блогер Лена Миро объяснила, почему слухи об алкоголизме Татьяны Овсиенко кажутся правдивыми. Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», певице приходится содержать не только своего приемного сына, но и мужа, который нигде не работает.