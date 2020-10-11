Айза Анохина пожаловалась на состояние после перенесенной операции

Москва, 11 октября. Блогер и телеведущая Айза Анохина перенесла операцию по удалению грыжи пищевого отверстия диафрагмы. Знаменитость рассказала своим подписчикам в Instagram, как чувствует себя после перенесенного хирургического вмешательства.

Анохина никогда не скрывала от публики, что регулярно прибегает к услугам пластических хирургов. Но на сей раз операция оказалась не для изменения внешности, а ради здоровья.

Несколько дней назад телеведущая решила пройти обследования, в результате чего врачи обнаружили «в желудке какое-то образование» и назначили операцию по его удалению. 11 октября инстадива выложила фотографию, сделанную в больничной палате. Знаменитость показала живот с наложенными в нескольких местах пластырями. Отвечая на вопросы подписчиков, бывшая жена рэпера Гуфа охотно поделилась подробностями о своем состоянии.

«Дикая жалость к себе. Больно, конечно же!» — прокомментировала свое состояние Айза.

Также Айза привела целый список неприятных последствий, вызванных грыжей. Среди них затрудненное дыхание, нарушение сердечного ритма, боли в подреберье, кашель, нарушение глотания и изжога после еды. Все это сопровождалось постоянной болью в животе.