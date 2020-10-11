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Дубовицкая рассказала об эффективном способе похудения от Степаненко

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Дубовицкая рассказала об эффективном способе похудения от Степаненко

Москва, 11 октября. Телеведущая Регина Дубовицкая, несмотря на то, что ей уже за 70, продолжает следить за собой. Недавно звезда опробовала диету, которую ей порекомендовала юмористка Елена Степаненко. Поклонники же связали похудение теледивы с болезнью, пишет «СтарХит».

Примечательно, что сама звезда экрана подчеркивает, что не сбавляла особо вес. Опровергла она и какое-либо заболевание.

Контролировать свою форму ведущей помогает рекомендация Елены Степаненко. Юмористка ранее испробовала на себе несколько способов снизить вес. Наиболее удачный она и посоветовала Дубовицкой.

«Кофе и два куска жаренного хлеба утром, потом кефир обезжиренный, а вечером — фрукты. В результате, за две недели я сбрасываю пять килограммов», — поделилась результатами ведущая.

По словам теледивы, она не принимает в отношении своего организма «отчаянные меры». Кроме того, у звезды нет намерений делать «пластику». По ее мнению, поклонники уже привыкли к внешнему виду знаменитости.

«А то скажут еще: «Что она со своей мордой сделала?» — предположила звезда реакцию фанатов.

Отметим, что в начале октября поклонники Дубовицкой были напуганы ее внешним видом. Людям бросилось в глаза то, насколько сильно похудела знаменитость. Отсюда и родились слухи о якобы болезни звезды.

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