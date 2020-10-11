Тарасову разочаровало выступление Бузовой в «Ледниковом периоде»

Москва, 11 октября. Некоторые моменты в выступлении телеведущей и певицы Ольги Бузовой в шоу «Ледниковый период» на Первом канале разочаровали Заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову. Об этом сообщает Sport24.

Тарасова не оценила номер под песню российского рэпера Басты «Сансара», который представил дуэт Бузовой и олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева.

Тренер подчеркнула, что ее разочаровала пауза, которую сделали исполнители во время парного выступления. Весь остальной номер, по словам Тарасовой, был «сделан как-то на бегу». При этом она подчеркнула, что ей уже не страшно за звездный дуэт, у которого все еще впереди несмотря на то, что он занял последнее место.

Ранее сообщалось, что подготовка и выступление на шоу «Ледниковый период» оказались весьма трудными для теледивы и певицы Ольги Бузовой. Девушка не смогла сдержать эмоции и расплакалась после критики одного из наставников. Телезвезда призналась, что выступление оказалось для нее сложным делом. Она подчеркнула, что несмотря на тренировки, ощущает себя на льду недостаточно комфортно.

Стоит отметить, что после первого выпуска программы многим участницам проекта досталось за лишние килограммы. Телезрители упрекнули некоторых звезд в том, что их формы трудно назвать спортивными, передает «Газета Кемерова».