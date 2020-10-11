Правительство РФ выделит еще 8,8 млрд рублей для выплат на детей

Москва, 11 октября. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном выделении 8,8 миллиарда рублей для выплат на детей. Документ опубликован на официальном сайте Правительства России.

«Более 8,8 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет», — говорится в «тексте документа.

Отмечается, что решение выделить дополнительные деньги связано с увеличением количества детей, чьи родители имеют право на соответствующую выплату, — их уже более 3,8 миллиона человек.

Напомним, выплаты на детей начались, согласно указу президента РФ Владимира Путина, с 1 июня этого года. Они положены семьям с низким доходом. Размер пособия составляет половину от прожиточного минимума на ребенка и равняется примерно 5,5 тысячи рублей в зависимости от региона.

Для того, чтобы оформить выплату, необходимо подать электронное заявление на портале «Госуслуги», а также можно обратиться в МФЦ или органы соцзащиты.

Напомним, Михаил Мишустин ранее сообщил, что Правительство РФ направит российским субъектам более миллиарда рублей на ежемесячные пособия для семей, в которых появился третий ребенок или последующие дети.