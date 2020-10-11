Овсиенко из-за пристрастия к алкоголю лишилась концертного директора

Москва, 11 октября. Певица Татьяна Овсиенко лишилась директора из-за слухов об алкогольной зависимости. Об этом сообщает интернет-издание Собеседник.ru.

Звезда отечественной эстрады 90-х, певица Татьяна Овсиенко попрощалась со своим концертным директором Игорем Архиповым. Артистка много лет сотрудничала с ним, и за многие годы совместной работы он стал для певицы не просто помощником, но и другом. Слухи о случившемся появились в Сети, когда близкие Овсиенко рассказали, что из-за личной драмы певица увлеклась алкоголем.

Игорь Архипов свой уход отрицать не стал, однако и о причинах решил умолчать. В тоже время экс-директор артистки не подтвердил и те слухи, которые сейчас витают вокруг нее.

«Я не буду ничего комментировать. Во-первых, это ее личное дело, это ее жизнь. А во-вторых все, что о ней сейчас пишут, это все неправда. С Таней мы остаемся хорошими друзьями, ведь мы родственники. Она крестная моих детей», — отметил Архипов.

Ранее подруги Татьяны Овсиенко поделились с прессой своими переживаниями об артистке. Они считают, что ее супруг позволял себе грубости в ее сторону, поэтому певица часто появлялась с синяками. Кроме того, происходило это, по их мнению, во время распития спиртных напитков.

Ранее певица Татьяна Буланова прокомментировала слухи об алкоголизме Татьяны Овсиенко.