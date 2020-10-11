Соседов сравнил с «мертворожденным ребенком» новую песню Аллегровой

Москва, 11 октября. Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал новую совместную композицию артистки Ирины Аллегровой и композитора Игоря Крутого под названием «Осень». Об этом пишет «Собеседник.ru».

Эта песня 20 лет назад звучала в исполнении певицы Маши Распутиной, стихи к композиции написал поэт Леонид Дербенев. Игорь Крутой и Ирина Аллегрова решили подарить песне вторую жизнь и даже сняли на нее клип. Сергей Соседов прослушал два варианта «Осени» и заявил, что актуальная версия композиции никуда не годится: скучно и слишком банально.

«У Распутиной — вальс, а Аллегровой с Крутым — бодяга натуральная! Банальная, скучная, неинтересная песня. Нудятина полная! Музыка неинтересная: это такая босанова для бедных», — сказал Соседов.

По его словам, песня «Осень» в исполнении Распутиной звучит ярче и живее — «в ее варианте есть мысль, эмоции, чувства». Соседов рассказал о «мертворожденном ребенке» Аллегровой и Крутого.

«А у Крутого с Аллегровой хитом не будет точно. Это как мертворожденный ребенок!» — констатировал музыкальный критик.

Сергей Соседов ранее прокомментировал новую песню популярного тиктокера Дани Милохина и певца Николая Баскова. Музыкальный критик считает, что Басков в клипе «Дико тусим» выглядит абсолютно лишним, глупым и неталантливым.