Бузова расплакалась после упрека тренера на шоу «Ледниковый период»

Москва, 11 октября. Подготовка и выступление на шоу «Ледниковый период» оказались весьма трудными для теледивы и певицы Ольги Бузовой. Девушка не смогла сдержать эмоции и расплакалась после критики одного из наставников. Об этом она заявила на видео, опубликованном на YouTube-канале проекта.

Напомним, что знаменитость участвует в шоу вместе с победителем Олимпиады Дмитрием Соловьевым.

Он, по словам Бузовой, хорошо понимает страхи напарницы и старается беречь ее, чего не сказать о некоторых наставниках. Знаменитость рассказала, что одному из тренеров не понравилось ее катание.

«На меня нельзя кричать. Если на меня кто-то ругается, то бесполезно мне что-то объяснять», — охарактеризовала себя теледива.

Ольга Бузова призналась, что выступление оказалось для нее сложным делом. Она подчеркнула, что несмотря на тренировки, ощущает себя на льду недостаточно комфортно.

Отметим, что знаменитость уже несколько недель тренируется, однако не все входят в ее положение. Девушку критиковали фанаты за то, что на льду она смотрится неуклюже и вульгарно. Певица и сама ощущала, что тренировки для нее — вещь трудная, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».