Мясников назвал бессмысленной статистику по коронавирусу

Москва, 11 октября. Сравнение ежесуточного прироста заболевших коронавирусом и выздоровевших пациентов некорректно. Оно не несет никакого смысла и только вызывает тревогу у россиян, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Он напомнил, что накануне на сайте стопкоронавирус.рф была опубликована «рекордная» цифра новых случаев заболевания COVID-19 в России (данные сравнивались с показателем, зафиксированным в середине мая).

«Вопрос только один: количество проведенных тестов в середине мая сравнимо с выполняемыми сегодня? Или все-таки их тогда выполнялось значительно меньше?!» — поинтересовался Мясников.

Специалист подчеркнул, что эту статистику нужно воспринимать не как «количество вновь инфицированных, а просто количество положительных тестов».

«Чтобы получить хоть какую-то смысловую нагрузку от этих цифр, необходимо знать еще и общее количество проведенных тестов», — уточнил врач, но тут же оговорился, что и в этом случае информация будет не объективной, так как большинство тех, у кого тесты на COVID-19 положительны, являются бессимптомниками или болеют в легкой форме.

Мясников подчеркнул, что коронавирус, безусловно, есть, он распространяется (и будет распространяться) по синусоиде, но существующая сегодня система информирования дает слишком однобокое представление. Также бессмысленно, по его словам, сравнивать ежедневное количество положительных тестов (то, что сегодня называют «выявленными инфицированными») с «выздоровевшими».

«Мало о чем говорящая цифра, но вызывающая у людей тревогу: «Ого! Заболело вон сколько (рекорд!), а выздоровело намного меньше!» Хотя подобное сравнение положительных тестов (% в студию!) и клинического излечения некорректно», — заключил он.

Месяц назад, как сообщал телеканал «360», Мясников уже комментировал резкое увеличение числа заболевших коронавирусом. Он призвал радоваться этому росту, потому что данные указывают только на увеличение положительных тестов на COVID-19, а эта цифра не имеет большого значения.

По последним данным, в России с начала пандемии было выявлено 1 285 084 случая коронавируса, 1 016 202 из них выздоровело, 22 454 пациента умерло.