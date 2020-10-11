Армения обвинила Турцию и Израиль в поставках в Баку ударных беспилотников

Ереван, 11 октября. Турция и Израиль под видом гуманитарных грузов поставляют в Азербайджан ударные беспилотники, заявил в своем Facebook представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Из Турции и Израиля под видом гуманитарных грузов в Азербайджан интенсивно поставляются ударные беспилотные летательные аппараты», — написал он.

В самом Израиле утверждают, что не знают об использовании поставляемых в Азербайджан БПЛА не в оборонительных, а наступательных целях и атаках против мирного населения.

Эти заявления вызвали возмущение президента Нагорно-Карабахской Республики Араика Арутюняна. По его словам, власти Израиля, поставляющие наступательное вооружение Баку, «несут ответственность за геноцид в Карабахе».

Напомним, обстановка в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Ереван и Баку обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Азербайджанская сторона наносит артиллерийские удары по мирным населенным пунктам Нагорно-Карабахской Республики, в том числе и по столице НКР Степанакерту.

В Армении объявлено военное положение и всеобщая мобилизация. В Азербайджане введена частичная мобилизация. Поддержку Баку оказывает Турция. Россия, Франция и США призывают стороны сесть за стол переговоров.