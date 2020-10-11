Психолог перечислила способы избавиться от навязчивой музыки в голове

Москва, 11 октября. Существует несколько способов, которые помогут избавиться от навязчивой музыки в голове. Их перечислила руководитель сектора дистанционного консультирования Центра экстренной психологической помощи Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Анна Ермолаева, пишет агентство городских новостей «Москва».

По ее словам, сначала необходимо вспомнить, из какого фильма, сериала или игры мелодия, звучащая в голове. Затем нужно найти эту композицию в Интернете и несколько раз прослушать. Анна Ермолаева посоветовала проговаривать слова из песни вслух или подпевать, после чего заняться деятельностью, требующей интеллектуального напряжения, — посмотреть видео или поработать.

Также, как пояснила психолог, избавиться от навязчивой музыки помогут следующие позитивные фразы: «Я уверен в себе», «У меня все хорошо».

Психолог Ирэна Похомова ранее дала советы россиянам, как морально подготовиться к возможной второй волне коронавируса. Она отметила, что из-за внутреннего истощения многим будет тяжелее. Она отметила, что каждый день нужно просыпаться с позитивным настроем. По словам специалиста, в сложившейся непростой ситуации главная задача заключается в том, чтобы «раствориться в процессе, а не ждать результата, когда это все закончится».