Минск, 11 октября. Минэнерго сообщило о запуске цепной реакции на первом энергоблоке БелАЭС. Об этом сообщает ТАСС.

В рамках сооружения БелАЭС, строительство которой идет возле города Островец в Гродненской области, на первом энергоблоке успешно запущена цепная реакция.

«Работы идут по графику. На первом энергоблоке БелАЭС успешно запущена цепная реакция, реакторная установка выведена на минимально контролируемый уровень мощности. Таким образом, положено начало жизненному циклу реактора», — сообщили в Министерстве энергетики Белоруссии.

На данный момент идет подготовка к ряду испытаний, которые дадут подтверждение надежности всей системы ядерно-физического контроля и ядерной безопасности реактора.

После проведенного комплекса исследований первый энергоблок будет подключен к энергосистеме города. Это запланировано на первый квартал 2021 года (энергетический пуск ожидается уже в ноябре 2020 года).

Строительство АЭС ведется по российскому проекту «ВВЭР-1200». Комплекс будет состоять из двух энергоблоков. Мощность каждого составит 1200 МВт. Генподрядчиком строительства АЭС выступает «Атомстройэкспорт» (структура «Росатома»). Второй энергоблок будет запущен в 2022 году.