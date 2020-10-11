Россияне отреагировали на слова медика о бесполезности COVID-тестов

Москва, 11 октября. Пользователи Сети отреагировали на недавнее заявление врача Владислава Жемчугова, который охарактеризовал тестирование на антитела к коронавирусу как пустую трату денег. Некоторые читатели согласились с ним, пишет KP.ru.

Эксперт рассказал, что данный тест в частных лабораториях обойдется в 970 рублей и выше. Исследование покажет, болел ли человек коронавирусом или нет. Однако даже если пациент перенес инфекцию, это вовсе не значит, что ему теперь можно обходиться без средств индивидуальной защиты. Владислав Жемчугов напомнил, что специалисты так и не установили, как долго может сохраняться иммунитет после коронавируса.

Один из пользователей подчеркнул, что человек зря потратит время, если будет читать то, что говорят такие врачи. Другая комментатор рассказала, что уже неоднократно сдавала указанный выше тест.

«Антитела очень даже хорошо остаются, у меня уже больше полгода, как есть эти антитела. Несколько раз сдавала анализ», — написала девушка.

Несколько человек согласились с медиком, указывая на то, что подобные тесты являются хорошим способом для заработка.

«Если на небе зажигаются звезды, значит, кто-то имеет откат», — предположил читатель.

Отметим, что в России ведется активная борьба с распространением коронавируса. В Московской области в этом участвуют волонтеры. Недавно они устроили акцию: бесплатно раздавали в общественном транспорте защитные маски, пишет «Подмосковье сегодня».