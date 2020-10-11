Климова в необычном образе вызвала восторг у поклонников

Калининград, 11 октября. Актриса Екатерина Климова поделилась новыми кадрами со съемок сериала «По законам военного времени», которые идут в Калининграде, на своей странице в Instagram. Ранее артистка уже пускала поклонников «за кулисы» этого проекта, но сейчас она предстала на снимках в невиданном прежде образе.

Климова опубликовала фото и видео, на которых она запечатлена не в военной форме, а в двубортном приталенном жакете, брюках-клеш и в элегантной шляпке. Ботильоны на устойчивом каблуке завершили аутфит, который, кстати, актуален и в наше время.

«Машина времени существует! Для меня это моя профессия, а для вас?» — обратилась к подписчикам актриса.

Поклонникам пришелся по вкусу женственный наряд актрисы, который, по их мнению, прекрасно подчеркнул ее стройную фигуру.