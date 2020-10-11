Япония собиралась заменить истребители F-2 дронами

Токио, 11 октября. Япония собиралась закупать беспилотники на замену устаревшим истребителям F-2. Так Токио мог бы неплохо сэкономить, но правительство и правящая партия эту идею не поддержали, пишет агентство Kyodo со ссылкой на высокопоставленные источники.

С инициативой заменить F-2 выступил экс-министр обороны Таро Коно. Политик указал на то, что цена американского беспилотника MQ-9 Reaper составляет порядка 14,2 млн долларов, а это около 10% от стоимости F-22 с технологией «стелс».

В правительстве идея Коно не получила широкой поддержки. Причиной стало отсутствие у Японии собственных технологий разработки таких дронов, а закупка иностранных БПЛА означала бы полную переориентацию на импорт. Что в свою очередь оказало бы негативное воздействие на национальную оборонную промышленность.

Сейчас Минобороны Японии планирует к 2035 году заменить устаревшие истребители F-4, а также истребители F-2 совместной разработки японской Mitsubishi Heavy Industries и Lockheed Martin. Частично замену планируется осуществить за счет закупки самолетов F-35. Для полного перевооружения Токио хочет создать новый истребитель.