Несмотря на то, что до визита президента России в столицу Сербии Белград остается еще почти полторы недели, СМИ этой страны уже начали его активное обсуждение. По количеству и объему материалов в них видно, что эта тема вызывает неподдельный интерес у сербского народа, несмотря на отдельные сложности, возникшие в отношениях между нашими странами после отмены Сербией своего участия в военных учениях в Белоруссии.

Планируется, что Владимир Путин прилетит в Белград 20 октября — в день, когда будет отмечаться 76-летие совместного освобождения города от нацистов бойцами Советской армии и партизанской армии маршала Тито. На мемориальном Кладбище освободителей, где похоронены 1395 югославских и 808 советских солдат, президент России зажжет вечный огонь. В его основание капсулу с землей с Пискаревского мемориального кладбища заложил министр обороны России Сергей Шойгу во время своего визита в Сербию 17 февраля 2020 года. Бронзовая композиция «Вечный огонь» изображает звезду, которую по кругу обвивает венок, на вертикальной мраморной плите выбита надпись «Нико ниje заборављен, ништа ниje заборављено» («Никто не забыт, ничто не забыто»). Ее автором является академик Российской академии художеств Андрей Тыртышников. Она была отлита в России при финансировании Россотрудничества и российских бизнес-структур и доставлена в Белград самолетом ВВС РФ.

Кроме того, Владимир Путин откроет храм Святого Саввы, строительство которого началось еще в 1894 году на том месте, где турки сожгли мощи этого святого в 1594 году. Внутреннюю отделку храма осуществляли с 2015 года российские и сербские специалисты, для этого концерн «Газпром» выделил 10 миллионов евро. Во время своего предыдущего визита в Белград в январе 2019 года Владимир Путин лично вставил деталь в мозаику внутреннего убранства храма. Образцом построенного храма послужил собор Святой Софии в Стамбуле, но белградский храм превосходит стамбульский по размерам и будет самым большим храмом на Балканском полуострове. В связи с этим его открытию придают в Сербии огромное значение. Президент Александр Вучич провозгласил:

«Это будет новая Святая София. У нас больше нет церкви Святой Софии, но у нас есть храм Святого Саввы! Когда мы откроем храм Святого Саввы, это будет грандиозное событие. Это также будут дни, которые напомнят о совместной борьбе сербского и русского народов во Второй мировой войне».

Глава Сербии не раскрыл, какие точно проблемы он будет решать на встрече со своим российским коллегой, но сообщил:

«Политические отношения между двумя странами очень тесные. Когда речь идет об экономическом сотрудничестве, то, несмотря на коронавирус, торговый обмен между двумя странами увеличился на 7%. Я получил хороший анализ и определенные советы от Путина».

Что касается конкретных ключевых вопросов, которые предстоит обсудить при встрече российских и сербских руководителей, то сербская журналистка Таня Ковачевич в одном из крупнейших интернет-изданий Republika.rs обозначила четыре: положение в Косово, вопросы энергетики, вооружение сербской армии и вакцинация.

«У двух президентов очень интенсивное общение. Между двумя странами нет споров, есть открытые и честные отношения. Приезд президента России — это возможность для дальнейшего улучшения сотрудничества. Косово — это тема, которую нельзя игнорировать на любой встрече, поэтому она будет, заявляют источники в дипломатических кругах. Завершение работ на «Турецком потоке» — вопрос, важный как для Сербии, так и для России. Что касается вакцины, то это тема, которая интересует весь мир. Не забывайте, что президент России объявил, что россияне запустят еще одну вакцину против ковида. В последние годы военно-техническое сотрудничество между двумя странами набирает обороты. Сербия заинтересована в усилении и улучшении оснащения нашей армии. С другой стороны, президент Путин чрезвычайно уважает решение Сербии о военном нейтралитете, поэтому следует ожидать более конкретных договоренностей с сербским президентом, считают наши источники».

Аналитик Драгомир Анджелкович в интервью для Srpski telegraf сказал:

«Россия, как постоянный член Совета Безопасности ООН, занимает принципиальную позицию в вопросах Косово и Республики Сербской. При этом Россия уважает стратегические цели Сербии, такие как европейская интеграция. Она оказывает нам большую поддержку на международной арене. Такое поведение Москвы во многом способствует усилению переговорной позиции Сербии. После 5 октября 2000 года наши власти ориентировались только на Запад. Там знали, что мы рассчитываем только на них, поэтому и произошло то, что произошло».

Сербская Республика — это составная часть государства Босния и Герцеговина, которая очень хочет объединиться с Сербией, но западные страны блокируют это. 5 октября 2000 года произошла так называемая «бульдозерная революция», получившая свое название в честь бульдозера, с помощью которого вышибли ворота телецентра и захватили его. Это была очередная цветная революция, организованная и профинансированная Джорджем Соросом, в результате которой был свергнут законный президент Союзной Республики Югославия Слободан Милошевич, который вскоре был выдан Гаагскому трибуналу, где и умер. Федеральное агентство новостей подробно описывало это в статье «Факты биографии Джорджа Сороса, которые он предпочитает не вспоминать».

Когда я был в Белграде во время предыдущего визита Владимира Путина — в январе 2019 года, то встречался с двумя друзьями-сербами, занимающими ответственные государственные посты. Оба независимо друг от друга на условиях анонимности объяснили мне, почему из всех восточноевропейских глав государств Владимир Путин чаще всего встречается с Александром Вучичем. По их мнению, он пытается уговорить сербского коллегу ввести свои войска в северную часть Косово, где проживает исключительно сербское население. Таким образом он бы взял его под защиту от албанцев, и Сербия могла бы ужесточить свои требования на переговорах с Косово, так как ее позиция усилилась бы. Но тогда Вучичу пришлось бы забыть о вступлении Сербии в ЕС и его страна оказалась бы под санкциями. Поэтому он и не делает окончательного выбора, предпочитая сидеть на двух стульях. Эту версию событий я слышал и раньше. Насколько она соответствует действительности — покажет время.

По вопросам энергетики высказался историк Саша Адамович в интервью агентству «Танюг».

«Независимость в энергоснабжении — важная тема для каждой страны, в том числе для Сербии. Подача энергии с разных сторон, о которой говорится в вашингтонском соглашении, — это хорошо и важно. Я ожидаю, что президенты достигнут важных договоренностей и что Сербия будет закупать энергию у разных сторон и по самым доступным ценам».

Тут, очевидно, имеется в виду соглашение, которое в сентябре этого года подписал Вучич в американской столице. Там вопреки давлению президента США он отказался от закупки американского газа по конкретной цене, и теперь он ожидает за это награду от России в виде снижения цены на ее газ.

Дальше он оценил перспективу закупки у России не только газа, но и вакцины от коронавируса.

«В эпоху пандемии чрезвычайно важно обсудить сотрудничество в этой области с Россией, которая одной из первых произвела вакцину. Испытания российской вакцины находятся на завершающей стадии. Коронавирус — это глобальная проблема, и хорошо, что у нас есть связь с Москвой по этому поводу. Благоприятная реакция на российскую вакцину идет и с Запада. Нам нужно быть в курсе последних событий и контактировать как с Россией, так и с другими странами, работающими над вакциной от COVID-19».

Этому же агентству дал интервью и Драгомир Анджелкович, где оценил российско-сербское сотрудничество в оборонной сфере.

«Как и во внешней политике, военная мощь государства была разрушена сменой правительства в 2000 году, но благодаря российским друзьям ситуация там улучшается. Россия ценит наш военный нейтралитет. Они не давят на нас и не шантажируют требованиями принять решение. Благодаря военно-техническому сотрудничеству сербская армия лучше оснащена, закуплены самолеты и танки, у нас были совместные военные учения. Ожидаются новые конкретные договоренности и закупка новых систем обороны».

К этому можно еще добавить, что часть оружия Сербия получила от России безвозмездно, а в нашей стране прошли обучение 50 сербских военнослужащих. Интересно, что все комментирующие предстоящий визит в их страну президента России и переговоры с ним не забывали подчеркивать главную заслугу Сербии перед нашей страной: она одна из немногих европейских стран, которые не ввели против нас санкции. В целом практически все сербские политологи выражают уверенность, что визит Владимира Путина пройдет успешно. Среди них и Деян Милетич: