Пашинян призвал мировое сообщество признать право НКР на самоопределение

Ереван, 11 октября. Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал мировое сообщество признать право Нагорного Карабаха на самоопределение. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети Facebook.

«Если этого не делают правительства и парламенты, это могут сделать народы, личности, организации. Это должно стать всемирным движением», — указал он.

По словам Пашиняна, армяне в разных уголках мира демонстрируют силу духа и единство. В подтверждение этому он прикрепил к своему посту фотографии с акций в поддержку Нагорного Карабаха.

«Это движение нужно сделать привлекательным для представителей других народов, которые выступают против насилия, коррупции, терроризма и добиваются победы справедливости, свободы и любви», — добавил Никол Пашинян.

Ситуация в Карабахе обострилась 27 сентября, Армения и Азербайджан вели активные военные действия, есть жертвы среди мирного населения и с той, и с другой стороны. 10 октября в НКР начал действовать режим прекращения огня, он вступил в силу в 12.00 по местному времени согласно достигнутым ранее в Москве договоренностям.

Напомним, в столице РФ прошла встреча министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении, она продолжалась более 10 часов. Дипломат, политолог и историк Виктор Мизин в беседе с телеканалом «360» прокомментировал долгие переговоры в Москве по НКР. По их итогам в Нагорном Карабахе было объявлено перемирие. Как отмечает RT, Министерства обороны Армении и Азербайджана 10 октября около 14.00 по московскому времени обвинили друг друга в нарушении режима прекращении огня.