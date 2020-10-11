Губернатор Подмосковья заявил о планах не допустить введение карантина

Москва, 11 октября. Губернатор Московской области Андрей Воробьев убежден, что задача властей региона — не допустить возвращения карантина из-за распространения COVID-19. Об этом он заявил в эфире программы «Неделя в городе» на телеканале «Россия-1».

«Сейчас нужно вразумить, объяснить, что это не баловство. Наша задача не допустить закрытия на карантин. Если карантин, то все — труба», — отметил губернатор.

По словам Воробьева, карантин неизбежно приводит к торможению экономики, последствия чего печальны для всех.

Ранее Андрей Воробьев призвал население отказаться от поездок на общественном транспорте. Он отметил, что пока власти сдерживают распространение коронавирусной инфекции, сами горожане должны быть ответственными и дисциплинированными. Это поможет избежать повторения весеннего локдауна.