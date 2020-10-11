Собянин назвал «лайт-вариант» борьбы с коронавирусом в Москве

Москва, 11 октября. Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, как избежать жестких ограничений в столице на фоне сложной эпидемиологической ситуации из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом градоначальник рассказал в интервью телеканалу «Россия-1».

Как отметил Собянин, контроль за переводом сотрудников на удаленный режим работы позволит предотвратить закрытие предприятий. Он назвал «лайт-вариант» борьбы с COVID-19.

«Мы требуем предоставить списки людей, которые переводятся на удаленку, будем обеспечивать контроль за их соблюдением. К сожалению, другого варианта нет. Это на самом деле самый «лайт-вариант», когда предприятия не закрываются, ни одна из сфер экономики не закрывается», — отметил мэр Москвы.

Сергей Собянин, как напоминает Ura.ru, ранее заявил, что не менее 30% сотрудников предприятий должны перейти на удаленную работу. Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с телеканалом «360» прокомментировал решение об удаленке в Москве. Он назвал его правильным и своевременным.

«Эта мера, конечно, правильная и совсем не поздняя. <…> Нужно максимальное количество людей выводить из возможности общения с другими людьми, делая это так, чтобы это не разрушило экономику», — обратил внимание Альтштейн.

Ранее появилась информация, что на следующей неделе в московских театрах может быть введен паспортный режим. Планируется, что билет на представления смогут купить исключительно лица не старше 65 лет и без хронических заболеваний.